Visites libres de l’établissement et de son environnement avec des mini-concerts Musée de la batellerie et des voies navigables Conflans-Sainte-Honorine, samedi 18 mai 2024.

Visites libres de l’établissement et de son environnement avec des mini-concerts Visites libres du musée de la batellerie et des voies navigables. Samedi 18 mai, 18h00 Musée de la batellerie et des voies navigables Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Visites libres du musée de la batellerie et des voies navigables.

Cette année le musée accueille deux musiciens du conservatoire municipal George-Gershwin : Mr Louis Hognon saxophoniste et Mr Hyacinthe AMELINE trompettiste.

Ils réaliseront 4 mini-concerts : 18h30 – 19h30 – 20h30 – 21h30.

Musée de la batellerie et des voies navigables 3 place Jules Gévelot 78700 Conflans Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Yvelines Île-de-France 01 34 90 39 50 http://www.musee-batellerie-conflans.fr/fr/accueil/ muse@mairie-conflans.fr

ville de Conflans © agence photo F