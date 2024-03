Olympisme, une histoire du monde Le Palais de la Porte Dorée Paris, vendredi 26 avril 2024.

Du vendredi 26 avril 2024 au dimanche 08 septembre 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 17h30

.Tout public. payant

De 7 à 10 euros.

Entrée gratuite pour les moins de 26 ans et pour tous le premier dimanche de chaque mois.

Une exposition, 33 olympiades et plus d’un siècle d’histoire sociale et politique. Du 26 avril au 8 septembre, venez découvrir la saga olympique à travers les crises, les luttes, les exploits et les combats majeurs qui ont façonné notre monde contemporain. Alors que l’année 2024 marque l’accueil en France des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, cette exposition inédite en France rassemble 130 ans d’images mémorables, d’archives exceptionnelles et de portraits d’athlètes aux étonnants destins.

Des premiers Jeux Olympiques d’Athènes 1896 aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

L’exposition Olympisme, une histoire du monde retrace 130 ans d’évolutions géopolitiques, politiques, sociales et culturelles depuis la création des Jeux Olympiques modernes à travers les exploits des plus grands champions et championnes olympiques.

Le parcours rythmé et chronologique plonge le visiteur dans les coulisses de chacune des 33 olympiades, d’Athènes en 1896 à Paris en 2024, incluant celles qui ont été annulées (1916, 1940, 1944). Avec près de 600 œuvres, documents, films d’archives et photographies, l’exposition fait dialoguer événements historiques, figures sportives et grands témoins de l’histoire.

Cette histoire globale est traversée par des conflits internationaux majeurs et des combats multiples. Parmi eux : les luttes en faveur de l’égalité, contre le racisme et les discriminations, pour l’ouverture progressive des Jeux à toutes les Nations et peuples du monde en passant par l’inclusion, la parité et le droit des femmes ou encore la revendication des droits civiques et la lutte contre l’apartheid tout comme les défis écologiques.

Cette exposition et le catalogue qui l’accompagne réaffirment l’engagement du Palais de la Porte Dorée pour l’ensemble de ces valeurs, au cœur de son projet scientifique et culturel, de ses actions et de sa programmation.

Commissariat de l’exposition

Nicolas Bancel

Historien

Historien Pascal Blanchard

Historien

Historien Yvan Gastaut

Historien

Historien Sébastien Gökalp

Conservateur en chef du patrimoine

Conservateur en chef du patrimoine Élisabeth Jolys-Shimells

Conservatrice en chef du patrimoine, cheffe du service des collections du Musée national de l’histoire de l’immigration.

Conservatrice en chef du patrimoine, cheffe du service des collections du Musée national de l’histoire de l’immigration. Sandrine Lemaire

Historienne

Historienne Stéphane Mourlane

Historien

Le Palais de la Porte Dorée 293, avenue Daumesnil 75012

https://www.palais-portedoree.fr/programmation/expositions/olympisme-une-histoire-du-monde

