22 février 2022, Espace Culture, Cité scienytifique 18h00 **Olivier Petit, Agir en commun pour un usage durable de l’eau agricole** La pression exercée sur les eaux souterraines, notamment par l’agriculture, s’accroît dans toutes les régions du monde. Des courses au pompage s’engagent dont les agriculteurs les plus pauvres sont rapidement exclus. Cette communication, basée sur un policy paper de l’Agence Française de Développement (AFD) auquel j’ai contribué, présente les solutions proposées notamment par les pouvoirs publics pour encadrer l’accès et l’usage de ces ressources afin d’en limiter la surexploitation et en analyser les limites. Elle formule sur cette base un ensemble de recommandations stratégiques à destination des gestionnaires, décideurs publics et bailleurs de fonds, pour surmonter les impasses auxquelles sont confrontées à long terme les politiques d’accroissement des capacités, et pour développer une vision partagée de l’eau souterraine préservant le caractère multifonctionnel de cette ressource. Olivier Petit est maître de conférences à l’université de Lille (économie écologique, économie institutionnelle, économie des ressources en eau)

Les eaux souterraines diminuent dans toutes les régions du monde. Les agriculteurs les plus pauvres sont exclus des pompages. La conférence détaillera des recommandations pour mieux partager l’eau.

