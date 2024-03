Numok 2024 / L’informatique au service des langues des signes, même sur papier ! Conférence Bibliothèque Saint-Eloi Paris, samedi 4 mai 2024.

Le samedi 04 mai 2024

de 16h00 à 17h30

.Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. gratuit

À l’occasion de Numok 2024, la bibliothèque Saint-Éloi organise une conférence avec Michael Filhol, chercheur au CNRS (laboratoire LISN, Paris-Saclay), spécialisé dans le traitement automatique des langues des signes et leur traduction.

Les langues des signes sont des langues orales, mais gestuelles et non vocales. Cette différence de modalité pose des questions spécifiques pour les décrire et les doter d’outils informatiques. Mais ce sont aussi des langues humaines, et ont donc forcément des ressemblances…

Alors, l’intelligence artificielle qui déferle dans les applications et le langage quotidiens peut-elle leur servir aussi ? Nous reviendrons sur ce que ce terme désigne et comment la recherche en informatique se saisit aujourd’hui du traitement de ces langues gestuelles trop longtemps restées hors du champ de la science.

Ces langues ont même la particularité de n’être qu’orales, et non écrites. Il n’existe en effet aucune forme graphique adoptée par les communautés de signeurs, et ce manque contribue largement à la pauvreté des moyens logiciels disponibles. Par exemple, comment publier ou échanger du contenu anonyme en langue des signes ? Dans une deuxième partie, nous poserons donc la question de la forme graphique des langues des signes. Nous regarderons ce que les signeurs font déjà spontanément quand ils utilisent le papier, et présenterons les recherches récentes ayant conduit à un mécanisme graphique et un prototype d’éditeur dont nous ferons une démonstration.

samedi 4 mai, 16h

tout public dès 15 ans

sur inscription dès le 4 avril

Qui est Michael Filhol ?

Passionné de langues, langages et codes en tous genres dès l’enfance, j’ai découvert la langue des signes à l’adolescence, et me suis mis à l’apprendre au contact de sourds. Après des études d’informatique, je continue en doctorat pour réfléchir au traitement automatique des langue des signes, et en particulier à leur modélisation pour leur synthèse par avatar. Je poursuis aujourd’hui mes recherches en tant que chercheur au CNRS (laboratoire LISN, Paris-Saclay), et m’intéresse en plus à leur traduction, automatique ou assistée, ainsi qu’à développer un système de représentation graphique pour l’édition logicielle.

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012

Contact : +33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/

