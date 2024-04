Nuit Internationale de la chauves-souris Beaumont-en-Véron, vendredi 30 août 2024.

Nuit Internationale de la chauves-souris Beaumont-en-Véron Indre-et-Loire

Vendredi

Venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur ces fascinants animaux nocturnes ! Après une présentation sur le terrain de la biologie et du mode de vie des chauves-souris de notre région, nous partirons à leur rencontre à l’aide de batbox dans les puys du Chinonais.

Venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur ces fascinants animaux nocturnes ! Après une présentation sur le terrain de la biologie et du mode de vie des chauves-souris de notre région, nous partirons à leur rencontre à l’aide de batbox dans les puys du Chinonais. Sortie réalisée sur un Espace Naturel Sensible géré par le Conservatoire d’Espaces naturels de la région Centre Val de Loire. RDV à 19h45 à l’église de Beaumont-en-Véron. Réservation indispensable. Prévoir lampe de poche, vêtements chauds et chaussures de marche. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 19:45:00

fin : 2024-08-30

7 Place de Verdun

Beaumont-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@cpievaldeloire.org

L’événement Nuit Internationale de la chauves-souris Beaumont-en-Véron a été mis à jour le 2024-03-31 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme