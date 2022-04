Nuit des musées – Conserverie Le Gall Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistère

Loctudy

Nuit des musées – Conserverie Le Gall Loctudy, 21 mai 2022, Loctudy. Nuit des musées – Conserverie Le Gall Conserverie Le Gall 8 impasse du Nord Loctudy

2022-05-21 – 2022-05-21 Conserverie Le Gall 8 impasse du Nord

Loctudy Finistère La Conserverie Alexis Le Gall est le dernier témoin d’une histoire bretonne extraordinaire : l’aventure de la conserve de poisson ! Cette industrie née au XIXe siècle est encore bien vivante en Pays Bigouden. Ce lieu vous racontera cette épopée industrielle et humaine, au rythme de l’arrivée du poisson et de la cloche de l’usine. A l’occasion de la nuit des musées, l’entrée est gratuite. +33 2 98 98 83 99 La Conserverie Alexis Le Gall est le dernier témoin d’une histoire bretonne extraordinaire : l’aventure de la conserve de poisson ! Cette industrie née au XIXe siècle est encore bien vivante en Pays Bigouden. Ce lieu vous racontera cette épopée industrielle et humaine, au rythme de l’arrivée du poisson et de la cloche de l’usine. A l’occasion de la nuit des musées, l’entrée est gratuite. Conserverie Le Gall 8 impasse du Nord Loctudy

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Loctudy Autres Lieu Loctudy Adresse Conserverie Le Gall 8 impasse du Nord Ville Loctudy lieuville Conserverie Le Gall 8 impasse du Nord Loctudy Departement Finistère

Loctudy Loctudy Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loctudy/

Nuit des musées – Conserverie Le Gall Loctudy 2022-05-21 was last modified: by Nuit des musées – Conserverie Le Gall Loctudy Loctudy 21 mai 2022 finistère Loctudy

Loctudy Finistère