Aisne Guise Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie organise une sortie nature à Guise avec le Club du Vieux Manoir, au Château Fort de Guise, dans le cadre de la Nuit de la Chauves-souris.

Pour la première fois, venez découvrir les chauves-souris présentes dans la cour d’honneur du Château Fort. Suite à un diaporama en salle, nous partirons à leur rencontre à l’aide d’un détecteur à ultrasons. Cette soirée n’inclut pas la visite du Château Fort.

Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche.

reservation@cen-hautsdefrance.org +33 3 22 89 63 96

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. Conservatoire d’espace naturels Hauts-De-France

