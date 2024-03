Nouveau parcours permanent au musée Courbet Musée Courbet Ornans, mardi 1 octobre 2024.

De Courbet à Monet, le triomphe de la nature

Grâce à un partenariat avec le musée des Beaux-Arts Jules Chéret de Nice, le parcours permanent du musée Courbet fait peau neuve, en accueillant pas moins de 12 nouvelles œuvres ! Aux côtés de Camille Corot, Théodore Rousseau, Constant Troyon ou encore Narcisse Diaz de la Peña, deux toiles emblématiques de Gustave Courbet, Le Chevreuil aux écoutes et Le Saut du Doubs viennent compléter la plus importante collection publique d’œuvres du maître du réalisme. Par ce nouvel accrochage, s’initie un dialogue entre Gustave Courbet et certains de ses contemporains et amis, permettant notamment de découvrir comment ces artistes ont révolutionné le genre du paysage et ont ouvert la voie à la modernité. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-01 14:00:00

fin : 2025-05-31 17:00:00

Musée Courbet 1 Place Robert Fernier

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté reservationpaysdecourbet@doubs.fr

L’événement Nouveau parcours permanent au musée Courbet Ornans a été mis à jour le 2024-03-12 par COORDINATION DOUBS