NOOR SOLANN L’USINE – ANCIENNE COMEDIE St Etienne, mercredi 29 mai 2024.

FESTIVAL PAROLES ET MUSIQUESNOOR SOLANNSOLANNAvec sa voix à la douceur cristalline, Solann fascine, soigne et ensorcèle. Entre le coton et le jaillissement à vif, la pureté diamantaire et les turbulences, les courbes envoutantes et le lâcher-prise diffus, le contraste est follement chamboulant. Solann est une guerrière enveloppante, une dissidente magnétique. Qui s’embarque dans un périple mouvant au cœur même de la délicatesse. Contraste toujours sur un tempérament à la fois introverti et hyperactif, combustible et sensible. Prélude à une combinaison paroles et musique faite de langueurs frissonnantes, de tensions contenues, de bombes à retardement et d’explosions libératrices. Un espace où, chez elle, les apparences disparaissent et où ne demeurent que la vérité nue et l’abandon. Petit Corps, ballade valseuse à la beauté confondante sur son rapport à son anatomie, s’érige en pièce charnière pour comprendre qu’elle trimballe de profondes griffures. Qu’elle est animée de sensations antagonistes, qu’elle se trouve dans une impasse, qu’elle dresse un constat implacable, ni défaitiste, ni optimiste. La douceur cristalline de la voix irrigue ici la plupart des morceaux où Pomme, Barbara, Camélia Jordana et Aurora pourraient dialoguer ensemble joyeusement. Obsédante, Solann célèbre ainsi les noces de l’écriture majuscule et de la néo-folk éthérée. En grandes pompes.

Tarif : 9.00 – 9.00 euros.

Début : 2024-05-29 à 18:30

L’USINE – ANCIENNE COMEDIE 7 AVENUE EMILE LOUBET – 42000 St Etienne 42