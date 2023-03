BROCANTE DU PATY Nogent-le-Rotrou Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

BROCANTE DU PATY, 9 avril 2023, Nogent-le-Rotrou . BROCANTE DU PATY Rue du Paty Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

2023-04-09 – 2023-04-09 Nogent-le-Rotrou

Eure-et-Loir . La brocante tant attendue arrive ! Rendez-vous au Paty de 8h à 18h pour chiner et dénicher LA TROUVAILLE ! Bibelots, meubles, vêtements, vaisselle…

Les rues concernées par le déballage : toujours les mêmes, Bourg-le-Comte, Jambette, Docteur Desplantes, la Poupardière. La brocante tant attendue arrive ! Rendez-vous au Paty de 8h à 18h pour chiner et dénicher LA TROUVAILLE ! +33 7 84 78 57 73 OTC PERCHE

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse Rue du Paty Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Ville Nogent-le-Rotrou Departement Eure-et-Loir Tarif Lieu Ville Nogent-le-Rotrou

BROCANTE DU PATY 2023-04-09 was last modified: by BROCANTE DU PATY Nogent-le-Rotrou 9 avril 2023 Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou Rue du Paty Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir