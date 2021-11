Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Nada Surf + 1ere partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Carte Stereolux 21.00€Prévente 25.60€ Placement libre debout C’est en 95, grâce à leur tube Popular que le plus francophile des groupes américains a émergé. Le trio New-Yorkais a su garder la fraîcheur d’une pop puissante et mélodique, où simplicité et sincérité restent l’essence de leur longévité. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org

