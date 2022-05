Musique en eure-et-loir La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

La Ferté-Vidame

Musique en eure-et-loir La Ferté-Vidame, 21 mai 2022, La Ferté-Vidame. Musique en eure-et-loir La Ferté-Vidame

2022-05-21 17:30:00 – 2022-05-21

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir Franz Schubert ” Schwanengesang” pour voix et pianoforte : Stephen Lancaster baryton et Laure Colladant piano-forte. Réservations en ligne obligatoire Franz Schubert ” Schwanengesang” pour voix et pianoforte : Stephen Lancaster baryton et Laure Colladant piano-forte. Réservations en ligne obligatoire musiqueeneureetloir@hotmail.com +33 6 12 11 94 32 http://www.billetweb.fr/ Franz Schubert ” Schwanengesang” pour voix et pianoforte : Stephen Lancaster baryton et Laure Colladant piano-forte. Réservations en ligne obligatoire musique en eure et loir

La Ferté-Vidame

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, La Ferté-Vidame Autres Lieu La Ferté-Vidame Adresse Ville La Ferté-Vidame lieuville La Ferté-Vidame Departement Eure-et-Loir

La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-vidame/

Musique en eure-et-loir La Ferté-Vidame 2022-05-21 was last modified: by Musique en eure-et-loir La Ferté-Vidame La Ferté-Vidame 21 mai 2022 Eure-et-Loir La Ferté-Vidame

La Ferté-Vidame Eure-et-Loir