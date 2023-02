Salon des artisans d’art et créateurs Musée du Textile et de la Mode de Cholet Cholet Catégories d’Évènement: Cholet

Salon des artisans d'art et créateurs 3 et 4 juin Musée du Textile et de la Mode de Cholet Rue du Docteur Roux, 49300 CHOLET Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire Parking sur place, ligne de bus de ville 4

Le jardin du Musée du Textile et de la Mode est un jardin de plantes à fibres et tinctoriales. Le temps du week-end, une dizaine d’artisans d’art et créateurs s’installent au coeur de cette ancienne usine pour mettren en avant leur savoir-faire. Relieur, enlumineur, tapissier, encadreur, … seront au rendez-vous.

