LE GRAND POPINE Le Bar’Ouf Cholet, samedi 27 avril 2024.

Le week-end burlesque, mais pas que…

Depuis 5 ans l’asso Popine vous invite à plonger, le temps d’une soirée dans un univers où le GLAMOUR rime avec HUMOUR.

Cette année nous vous proposons un Week End complet !

Du vendredi 26 au dimanche 28 avril vous pourrez, venir découvrir la Cie Revue & Corrigée, en apprendre plus sur l’histoire avec une conférence, prendre votre dose de paillettes avec le Cabaret du Grand Popine et bien sur vous exercer à cet art lors des Workshops !

Au programme du weekend

REVUE & CORRIGÉE Vendredi 26 Avril

Spectacle de la Cie Revue & Corrigée

Marlène de Cœur, hôte royale, est la maitresse de cérémonie de ce cabaret libre et décomplexé.

CONFÉRENCE Histoire du Burlesque Samedi 27 Avril 14h

Animé par Darling Phoenix et Coco Charnelle

CABARET DU GRAND POPINE Samedi 27 Avril

Spectacle de Cabaret Burlesque mais pas que…

Marraine Pearly Poppet

Parrain Léo Rise

Pearly Poppet Showgirl toulousaine à la crinière flamboyante, elle nous plonge dans la décadence et le glamour des années 30 à 50. Aussi pétillante et subtile qu’une coupe de champagne, Pearly Poppet risque de vous faire tourner la tête !

Co- productrice du tout nouveau Rosa burlesque festival et du célèbre Strasbourg burlesque festival, elle est également la productrice De la Revue du Chahut, un spectacle hommage à Toulouse Lautrec.

Léo Rise Professeur de métier, amateur en théâtre, danse et chant, Léo évolue depuis trois années au sein de Burlesque Luxembourg où il développe son art, enseigne le burlesque et produit des spectacles. Pionnier et encore seul artiste masculin à évoluer dans ce domaine au Grand-Duché et dans la grande région, il a à cœur de promouvoir le burlesque et le boylesque. Sa passion l’a également conduit à participer à divers festivals internationaux, où il a eu l’occasion de partager ses créations et de découvrir des artistes.

WORKSHOPS Dimanche 28 avril 2024

14h-16h Workshop Présence scénique avec notre marraine Pearly Poppet Viens identifier tes atouts pour te différencier et être authentique avec toi- même et le public

16h15-18h15 Workshop Boylesque avec notre parrain Léo Rise

Burlesque au masculin. Viens découvrir l’art du burlesque à travers cet atelier d’initiation, où se mêleront théâtralité, danse et effeuillage. Tu pourras explorer et développer tes atouts et ta créativité, en exploitant avant tout qui tu es !

Nous proposons un Full Pass pour celles et ceux qui souhaitent profiter entièrement de la programmation. 5 5 EUR.

Le Bar’Ouf 2 place Saint Pierre

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire revueetcorrigee.communication@gmail.com

