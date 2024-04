ATELIER MADAME BRIOCHE « FLEURS TISSÉES » (À PARTIR DE 6 ANS) BP 10636 Cholet, mardi 30 avril 2024.

ATELIER MADAME BRIOCHE « FLEURS TISSÉES » (À PARTIR DE 6 ANS) BP 10636 Cholet Maine-et-Loire

Venez apprendre la technique du tissage de manière simple et intuitive avec une professionnelle du textile.

Pour le plaisir d’associer les formes et les couleurs, pour la joie de faire, pour ressentir les matières, pour la poésie du geste et pour être ensemble.

A partir de 6 ans.

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 10:00:00

fin : 2024-04-30 11:30:00

BP 10636 14 avenue Maudet

Cholet 49306 Maine-et-Loire Pays de la Loire info-accueil@ot-cholet.fr

