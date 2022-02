Musée Antoine Lécuyer – Temps musical avec la choral Quentin Chœur Chante Saint-Quentin, 21 juin 2022, Saint-Quentin.

Musée Antoine Lécuyer – Temps musical avec la choral Quentin Chœur Chante Saint-Quentin

2022-06-21 20:00:00 – 2022-06-21 21:00:00

Saint-Quentin Aisne

De 20hà 21h

Jeune association active depuis juin 2018 avec la même cheffe de chœur, Quentin chœur chante rassemble aujourd’hui près de 80 choristes.

Au sein du musée ou dans son jardin, la chorale vous propose un florilège de son répertoire de plus en plus diversifié : variétés françaises et étrangères, gospel, negro spiritual, classique, lyrique, etc.

Retrouvez toutes les informations et actualités sur leur site www.quentinchoeurchante.com

musee.lecuyer@saint-quentin.fr +33 3 23 06 93 98

Musée des Beaux-Arts

Saint-Quentin

