MONTÉE IMPOSSIBLE MOTO La Bresse La Bresse OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES La Bresse Catégories d’Évènement: La Bresse

Vosges

MONTÉE IMPOSSIBLE MOTO La Bresse, 23 juillet 2023, La Bresse OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES La Bresse. MONTÉE IMPOSSIBLE MOTO Col de Grosse-Pierre La Bresse Vosges

2023-07-23 08:00:00 08:00:00 – 2023-07-23 17:00:00 17:00:00 La Bresse

Vosges La Bresse Vosges 10 EUR Compétition moto consistant à gravir une pente supposée infranchissable, avec un mûr final à 140% les quelques pilotes atteignant le sommet étant départagés au chronomètre. Spectacle, ambiance sont au rendez-vous de chaque édition depuis plus de 30 ans. damienantoine2@aol.fr +33 6 15 59 81 37 http://www.labressaude.fr/ Moto club La Bressaude

La Bresse

dernière mise à jour : 2023-01-17 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

Détails Catégories d’Évènement: La Bresse, Vosges Autres Lieu La Bresse Adresse Col de Grosse-Pierre La Bresse Vosges OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES Ville La Bresse OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES La Bresse lieuville La Bresse Departement Vosges

La Bresse La Bresse OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES La Bresse Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bresse-ot-communautaire-de-la-bresse-hautes-vosges-la-bresse/

MONTÉE IMPOSSIBLE MOTO La Bresse 2023-07-23 was last modified: by MONTÉE IMPOSSIBLE MOTO La Bresse La Bresse 23 juillet 2023 Col de Grosse-Pierre La Bresse Vosges La Bresse La Bresse, Vosges OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES Vosges

La Bresse OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES La Bresse Vosges