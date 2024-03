Mini bal trad aux Cigales dans la Fourmillière Les Cigales dans la Fourmilière, Avignon (84) Avignon, jeudi 28 mars 2024.

Mini bal trad aux Cigales dans la Fourmillière avec Lune à L’autre Jeudi 28 mars, 18h00 Les Cigales dans la Fourmilière, Avignon (84) entrée libre

Minibal trad avec le groupe Lune à l’autre 18h00-19h30: atelier d’initiation aux danses tradDébut du bal à 20h00Après le bal… bœuf bienvenu! Amenez vos instrus ! Planches apéro et buvette sur placeEntrée libre Lune à l’autre c’est un chœur de 7 femmes, rassemblées autour de la polyphonie et du chant à danser. Elles arrangent à la voix et aux percussions des chants du répertoire traditionnel (mais pas que) en occitan, en français ou en espagnol. Elles vous invitent à la danse à deux ou en cercle à la mode des bals trad. La transmission, l’écoute, les voix et ses résonances circulent de Lune à l’Autre pour faire tournoyer danseurs et danseuses. https://soundcloud.com/lune-a-lautre source : événement Mini bal trad aux Cigales dans la Fourmillière publié sur AgendaTrad

Les Cigales dans la Fourmilière, Avignon (84) 30, Boulevard Capdevila

