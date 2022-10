Le musée de la Monnaye ramène sa science Meung-sur-Loire Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

Le musée de la Monnaye ramène sa science Meung-sur-Loire, 14 octobre 2022, Meung-sur-loire. Le musée de la Monnaye ramène sa science Vendredi 14 octobre, 18h00 Meung-sur-Loire Science et climat ! Meung-sur-Loire rue du pont, Salle Alain Corneau, Meung-sur-loire Meung-sur-loire Venez vous instruire et expérimenter ! Le Musée de Meung-sur-Loire vous propose des animations dans le cadre de la Fête de la Science ! Le climat a changé au cours des millénaires. Les collections d’histoire naturelle et notamment les fossiles montrent particulièrement bien les changements climatiques qu’a connus la planète et l’adaptation de la biodiversité. A travers la collection de paléontologie du musée, découvrez le paléoenvironnement de la région ! Animation en réalité virtuelle autour du climat !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T18:00:00+02:00

2022-10-14T21:00:00+02:00 Ville de Meung

Détails Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire Autres Lieu Meung-sur-Loire Adresse rue du pont, Salle Alain Corneau, Meung-sur-loire Ville Meung-sur-loire lieuville Meung-sur-Loire Meung-sur-loire

Le musée de la Monnaye ramène sa science Meung-sur-Loire 2022-10-14 was last modified: by Le musée de la Monnaye ramène sa science Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 14 octobre 2022 Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire

Meung-sur-loire