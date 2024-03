Merveilles de Corée – Goemungo et conte coréen Théâtre Mandapa Paris, vendredi 26 avril 2024.

Merveilles de Corée – Goemungo et conte coréen Légendes coréennes empreintes de merveilleux, peuplées de créatures inquiétantes… Vendredi 26 avril, 20h30 Théâtre Mandapa Plein tarif 16 EUR

Tarif réduit 12 EUR

Moins de 15 ans 8 EUR

Laurent Maindon immerge le public dans les légendes coréennes empreintes de merveilleux, peuplées de créatures inquiétantes et porteuses de sens et de sagesses populaires.

E’Joung-Ju, rare soliste du goemongo en France, accompagne ces contes par le son grave et unique de cette cithare à cordes pincées qui a traversé les siècles.

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Paris 75013

C’est aussi un lieu de création et de résidence artistiques.

conte conte musical