Menu de Pâques-showcooking au château de Mercuès Route du château Mercuès, dimanche 31 mars 2024.

Menu de Pâques-showcooking au château de Mercuès Route du château Mercuès Lot

Le dimanche 31 mars au déjeuner et dîner.

Le lundi 1er avril au déjeuner.

Pour Pâques, le Chef étoilé Julien Poisot propose un show cooking dans la cour du Château de Mercuès.

Un évènement à ne pas manquer !

Un menu spécial imaginé autour du gigot d’agneau cuit à la ficelle devant les convives et enrichit de douces saveurs printanières…!

Repas en intérieur ou extérieur selon les conditions météorologiques.

Evénement à réserver dès maintenant !

Menu

Asperges blanches parfumées à la fève de tonka et sa croustille de pied de cochon

Bar farci, sauce à l’ortie et ses gnocchis aux herbes

Gigot d’agneau cuit à la ficelle dans la cour du château jus corsé et ses pommes grenailles aux champignons

Les fraises de printemps et son biscuit moelleux au citron chocolat Guanaja et sorbet verveine 2525 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31

fin : 2024-04-01

Route du château Château de Mercuès

Mercuès 46090 Lot Occitanie

