Mémoires en R(o)ue libre Saint-Quay-Perros, 21 mai 2022, Saint-Quay-Perros.

Mémoires en R(o)ue libre Saint-Quay-Perros

2022-05-21 – 2022-05-21

Saint-Quay-Perros Côtes d’Armor Saint-Quay-Perros

La compagnie les Déclenchés associés et le Festival littoral, vous présenteront un spectacle déambulatoire autour de la mémoire de Saint-Quay-Perros

– RDV à 18h30 au pôle sportif Roland Gelgon (stade)

– RDV à 19h15 place de la Mairie pour celles et ceux qui veulent nous y rejoindre

– RDV à 21h salle Yves Guégan pour le bal/moules-frites

Les Déclenchés associés et le Festival littoral vous accompagneront dans les rues, du pôle sportif à l’ancienne école, en passant par la place de la Mairie, l’école, ou encore l’église, proposant des impromptus chantés et théâtralisés, des performances, des installations sonores et visuelles, nous projetant dans le passé de Saint-Quay-Perros. Au cœur de de cette aventure commune, la poésie, la musique, la vidéo et la photographie… Le tout se terminera par un bal/moules-frites salle Yves Guégan.

Si vous le souhaitez, venez en vélo, en trottinette, avec votre brouette, avec votre poussette, bref, venez comme vous êtes !

Spectacle gratuit pour toutes et tous…

Repas avec réservation conseillée

contact@mairie-saintquayperros.fr +33 2 96 49 80 40

