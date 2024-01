STELLA MELO D’AMELIE Paris, mercredi 22 mai 2024.

STELLAStella se débat avec sa vie : une séparation, un ex déjà recasé, une fille de 8 ans, un grand-père Alzheimer dont elle s’occupe seule, une sœur trop parfaite et un métier compliqué. Stella est indépendante, drôle, court tout le temps et s’agace souvent. Mais une rencontre avec une SDF, ressemblant étrangement à sa mère dont elle n’a plus de nouvelles depuis de nombreuses années, va bouleverser cet équilibre fragile et l’entrainer dans un scénario où rien ne se passera comme prévu… Equipe artistique :Auteur : Bernard JeanjeanAdaptation et mise en scène : Catherine Lefroid et Sandrine Le BerreDistribution : Marie Le Cam

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-22 à 19:00

MELO D’AMELIE 4 rue Marie Stuart 75002 Paris 75