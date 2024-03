Meilhan fait son cinéma Maison du Temps Libre Meilhan-sur-Garonne, vendredi 29 mars 2024.

Meilhan fait son cinéma Maison du Temps Libre Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne

Meilhan fait son cinéma avec la projection du film « Le Dernier Jaguar » et le rend accessible à tous en proposant, tous les mois, une projection d’un film récent dans notre commune.

– Amateurs et amoureux du 7ème art, réservez votre 1ère séance ! 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

Maison du Temps Libre Au Bourg

Meilhan-sur-Garonne 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

