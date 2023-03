Ballet dans un mouchoir de poche Médiathèque de la Mosaïque Plaisir Catégories d’Évènement: Plaisir

Ballet dans un mouchoir de poche Médiathèque de la Mosaïque, 10 juin 2023, Plaisir. Ballet dans un mouchoir de poche Samedi 10 juin, 11h00 Médiathèque de la Mosaïque Sur réservation Dans un petit espace grand comme un mouchoir de poche, une danseuse, un pantin et quelques mouchoirs de papier. Une histoire dansée pleine d’humour, faite de chutes et de rebondissements. Une exploration chorégraphique, ludique et sensorielle au son de morceaux de musique classique.

Avec Céline Pradeu / Compagnie les 3 coups

1-6 ans

