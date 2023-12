« Bien dans mes baskets » : exposition Médiathèque de Cenon Cenon-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Cenon-sur-Vienne

Vienne « Bien dans mes baskets » : exposition Médiathèque de Cenon Cenon-sur-Vienne, 19 mars 2024 14:00, Cenon-sur-Vienne. « Bien dans mes baskets » : exposition 19 mars – 6 avril 2024 Médiathèque de Cenon Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Vous découvrirez des astuces pour bouger tous les jours, pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Médiathèque de Cenon 1 rue de Touraine 86530 Cenon-sur-Vienne Cenon-sur-Vienne 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque.cenon@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549237076 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-19T15:00:00+01:00 – 2024-03-19T18:30:00+01:00

2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:30:00+02:00 Détails Heure : 14:00 Catégories d’Évènement: Cenon-sur-Vienne, Vienne Autres Code postal 86530 Lieu Médiathèque de Cenon Adresse 1 rue de Touraine 86530 Cenon-sur-Vienne Ville Cenon-sur-Vienne Departement Vienne Age max 99 Lieu Ville Médiathèque de Cenon Cenon-sur-Vienne Latitude 46.77672 Longitude 0.534831 latitude longitude 46.77672;0.534831

Médiathèque de Cenon Cenon-sur-Vienne Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenon-sur-vienne/