MAX COOPER live A/V LE BIKINI Ramonville St Agne, mercredi 24 avril 2024.

Max Cooper s’est taillé une place unique en tant qu’artiste, fusionnant musique électronique, art visuel et science à travers des installations, des expériences sonores et audiovisuelles et immersives en direct. Son label, Mesh, incarne ces passions, libérant de la musique qui fait partie de collaborations plus larges dans les arts et les sciences.En 2018 Cooper a sorti son troisième album studio, «One Hundred Billion Sparks», dans lequel il interroge les notions d’identité tout en profilant les mécanismes complexes qui nous rendent tous merveilleusement uniques. Pour plus d’informations, visitez onehundredbillionsparks.net. La collaboration de longue date de Cooper avec Architecture Social Club, Aether, se concrétise également comme une nouvelle forme audacieuse d’expérience audiovisuelle en direct – une installation sur le terrain de nombreux points chatoyants, planant au-dessus du public, créant des formes mobiles en 3 dimensions en synchronisation avec la musique.

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-04-24 à 19:30

Réservez votre billet ici

LE BIKINI Parc Technologique du Canal 31520 Ramonville St Agne 31