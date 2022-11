Match d’impro : les vitraux glycérines VS Tidcat de Fontainebleau Mainvilliers Mainvilliers Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Eure-et-Loir Mainvilliers Cette fois, il s’agira d’un match d’improvisation avec la compagnie Tidcat de Fontainebleau. Dans ce type de spectacle, 2 équipes de 6 joueurs (plus un coach) s’affrontent sous le regard féroce de l’arbitre. A chaque nouvelle improvisation, celui-ci donne le thème (comme par exemple ‘Vatican connection », « le gouffre fantastique », etc..), la catégorie (à la manière d’un film d’horreur, comédie musicale, à la manière de Molière, etc…) et la durée de l’impro. Les joueurs ont ensuite 20 secondes pour se concerter et prendre place sur la patinoire (aire de jeu). L’arbitre signale le début de l’improvisation par un coup de sifflet. A la fin de la saynète, le public vote pour l’équipe qui a, selon lui, été la plus efficace. Après le succès de leur spectacle présenté le 29/10 dans le cadre du festival Saint-Piat sur Scène, les Vitraux Glycérines de Chartres ont le plaisir de vous informer qu’ils joueront de nouveau ce samedi 26/11 à 20h30 à La Vaillante à Mainvilliers. vitrauxglycerines@gmail.com +33 6 78 64 97 91 http://xn--vitrauxglycrines-lqb.fr/ Les vitraux Glycérines

