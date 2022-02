Mardi Tout Ouïe Conservatoire de Lille, 1 mars 2022, Lille.

Conservatoire de Lille, le mardi 1 mars à 18:30

Venez découvrir l’atelier de Frédéric Favarel, professeur de jazz et de guitare au conservatoire : un répertoire essentiellement composé de jazz moderne et contemporain qui s’enracine dans une tradition be-bop et hard bop. Au programme : • Invisible Man – Chris Potter • Crisis – Freddie Hubbard • Nica’s Tempo – Gigi Gryce • Echoes In The Night – Eric Alexander • Dat Dere – Bobby Timmons • One By One – Wayne Shorter • Processional – Dave Holland

Entrée gratuite sur réservation

Soirée Jazz

Conservatoire de Lille Place du concert Lille Vieux-Lille Nord



