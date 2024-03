Furious Cirkus 2 Maison Folie Beaulieu Lille, samedi 4 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T15:00:00+02:00 – 2024-05-04T23:55:00+02:00

Nous sommes une association qui s’appelle « la fabrik du bizarre » et l’un de nos objectifs est de promouvoir les groupes de musique « METAL » locaux, régionaux et nationaux.

Nous faisons aussi d’autres événements dont des expositions photographiques et les découvertes de la fabrik (tremplin des groupes de musique locaux et régionaux).

Notre événement majeur est le festival « FurioUs CirKus », la seconde édition aura lieu le samedi 04 mai 2024 – la maison folie BEAULIEU à LOMME.

Les groupes sont GOROD, SUP, DEFICIENCY, LOCOMUERTE, REJECT THE SICKNESS et MONOLYTH.

Tarif 15 €

Nous vous attendons avec impatience et dans la bonne humeur !!!

L’équipe de « la Fabrik du Bizarre »

La Fabrik du Bizarre