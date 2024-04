P’tit Time #3 – Sensations Lyriques Maison Folie Moulins Lille, samedi 4 mai 2024.

P’tit Time #3 – Sensations Lyriques Mathilde Beltramo propose aux très jeunes enfants (0-3ans) et à leurs accompagnant.e.s une promenade au coeur des sensations Samedi 4 mai, 10h00 Maison Folie Moulins Gratuit sur inscription

[Très jeune public]

P’TIT TIME #3

Sensations Lyriques

Maison Folie Moulins

Sam. 04 mai | 10h

Gratuit

Réservations : 03 20 95 08 82 ou mfmoulins@mairie-lille.fr

A partir d’un thème, le carnaval, les saisons, les couleurs, le papier, les animaux…

Mathilde Beltramo propose aux très jeunes enfants (0-3ans) et à leurs accompagnant.e.s une promenade au coeur des sensations à travers l’écoute d’airs d’opéra, la manipulation d’objets, la découverte d’odeurs et de textures, l’exploration de sonorités et la mobilisation du corps.

Programmation dans le cadre du P’tit time, événement mensuel à destination du jeune public à la Maison Folie Moulins.

Profitez d’un moment convivial dès 10h accompagné d’un thé ou d’un café. Le spectacle débute à 10h30.

Pensez à bien réserver un billet par spectateur (adultes et enfants)

De 3 mois à 4 ans – Gratuit – 45 minutes.

Billetterie sur place 30 minutes avant la représentation.

Plus d’informations : 03 20 95 08 82 ou mfmoulins@mairie-lille.fr

Maison Folie Moulins 47 rue d'Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France