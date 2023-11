Stage statuettes paléo à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé, 20 janvier 2024, Marcilhac-sur-Célé.

Marcilhac-sur-Célé,Lot

Plongez dans l’univers des statuettes sculptées de la préhistoire et devenez sculpteur /trice à votre tour !

Stage sur réservation.

2024-01-20 09:00:00 fin : 2024-01-20 17:00:00. 70 EUR.

Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie



Immerse yourself in the world of prehistoric statuettes and become a sculptor in your own right!

Workshop on reservation

Sumérjase en el mundo de las estatuillas prehistóricas esculpidas y conviértase en un escultor por derecho propio

Reserva previa

Tauche ein in die Welt der geschnitzten Statuetten aus prähistorischer Zeit und werde selbst zum Bildhauer / zur Bildhauerin!

Praktikum auf Reservierung

