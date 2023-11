Atelier amulettes paléo à Marcilhac-sur-Célé Marcilhac-sur-Célé, 16 décembre 2023, Marcilhac-sur-Célé.

Marcilhac-sur-Célé,Lot

Le temps d’un atelier venez expérimenter le monde des objets du paléolithique !

Atelier sur réservation.

2023-12-16 14:00:00 fin : 2023-12-16 17:00:00. 25 EUR.

Marcilhac-sur-Célé 46160 Lot Occitanie



Come and experience the world of Paleolithic objects!

Workshop on reservation

¡Venga a conocer el mundo de los objetos paleolíticos durante un taller!

Taller bajo reserva

Während eines Workshops erleben Sie die Welt der Objekte aus dem Paläolithikum!

Workshop auf Reservierung

