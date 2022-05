MARCHE DINATOIRE sur les chemins de Silly Silly-le-Long Silly-le-Long Catégories d’évènement: Oise

MARCHE DINATOIRE sur les chemins de Silly Silly-le-Long, 28 mai 2022, Silly-le-Long.

2022-05-28 16:00:00 – 2022-05-28 17:00:00

Silly-le-Long Oise Silly-le-Long 7 L’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise organise sa n8° Marche Dinatoire sur les chemins de Silly le Long sur des distances de 11 et 6 kms , départ de 16 a 17 h repas en partie sur le parcours. Départ et parking a proximité de la Mairie. La randonnée aura lieu quel que soit le temps. L’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise organise sa n8° Marche Dinatoire sur les chemins de Silly le Long sur des distances de 11 et 6 kms , départ de 16 a 17 h repas en partie sur le parcours. Départ et parking a proximité de la Mairie. La randonnée aura lieu quel que soit le temps. christian.courtat@hotmail.fr L’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise organise sa n8° Marche Dinatoire sur les chemins de Silly le Long sur des distances de 11 et 6 kms , départ de 16 a 17 h repas en partie sur le parcours. Départ et parking a proximité de la Mairie. La randonnée aura lieu quel que soit le temps. COURTAT

