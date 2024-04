MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS Gruissan, lundi 5 août 2024.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Les Marchés des Producteurs de Pays garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en prime, la convivialité et l’échange.

Réservés exclusivement aux producteurs fermiers ou artisans, les Marchés des Producteurs de Pays sont des lieux d’accueil chaleureux et colorés. Ils valorisent pleinement la richesse et la diversité de nos terroirs.

Sur place assiettes gourmandes, animation musicale.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05 18:00:00

fin : 2024-08-05 22:00:00

Gruissan 11430 Aude Occitanie

