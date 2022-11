Marché de Noël La Puisaye La Puisaye Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

2022-12-04 14:00:00 – 2022-12-04 18:00:00
La Puisaye
Eure-et-Loir

L'association des parents d'élèves de la Puisaye et de la Framboisière organise son marché de noël. Vous y trouverez des stands de produits artisanaux, un atelier avec le père noël, des balades en calèche, une tombola, buvette et vin chaud. Présence du père noël de 15h à 17h.

