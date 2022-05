Marché de la Fête des Mères Ambert Ambert Catégories d’évènement: Ambert

Ambert Puy-de-Dôme Ambert Chaque année, à l’occasion de la fête des mères, l’association ARNICA vous propose son marché d’artisans et de producteurs locaux. Venez choisir un cadeau gourmand ou bien une création artisanale pour gâter les mamans ! arnicaambert@gmail.com Mairie – Sous les Arcades Boulevard Henri IV Ambert

