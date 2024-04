Marché de Chauvigny Chauvigny, jeudi 11 janvier 2024.

Marché de Chauvigny Chauvigny Vienne

Chaque Samedi matin, plus de 120 commerçants se rassemblent pour offrir leurs produits, faisant de ce marché l’un des plus importants du département.

Parmi ses particularités, il est possible de savourer des anguilles grillées sur place, mais également de déguster la Mijotée de Bœuf dans les divers restaurants de la ville.

Le Mardi et le Jeudi, le marché ne regroupe que des commerçants proposant de l’alimentaire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11

fin : 2025-01-31

Place du Marché

Chauvigny 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine

