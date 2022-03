Marché aux Truffes d’été Carpentras Carpentras Catégories d’évènement: Carpentras

Vaucluse

Marché aux Truffes d'été Carpentras, 20 mai 2022, Carpentras.

2022-05-20 08:00:00 – 2022-08-26 12:00:00
Place du 25 août 1944 Devant le bureau de l'Office de Tourisme

Quand vient le temps de l'été, c'est aussi le temps des truffes. Elle possède une chair claire, jaunâtre à beige, avec un bon goût de noisette. Ce marché est ouvert aux particuliers comme aux professionnels.

