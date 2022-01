Marché Artisanal des Élyziks Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Marché Artisanal des Élyziks Saint-Quentin, 11 juin 2022, Saint-Quentin. Marché Artisanal des Élyziks Saint-Quentin

2022-06-11 11:00:00 – 2022-06-11 20:00:00

Créateurs, artisans, artistes et producteurs…ceci est pour vous ! PROFESSIONNELS UNIQUEMENT Toujours aux Champs Elysées, dans le cadre de notre 6ème festival de musique… ambiance festive et conviviale, animations, 13 concerts gratuits ,restauration et buvette sur place. Les inscriptions sont ouvertes ! Toutes les infos sur le flyer ci dessous leselyziks@gmail.com +33 6 08 57 54 94 Le prochain marché artisanal aura lieu le SAMEDI 11 JUIN…..

Saint-Quentin

