Rencontre avec > Dominique Sigaud Rencontre autour du livre «Perdre la main» de Dominique Sigaud Jeudi 14 mars, 19h00 Maison Julien Gracq Gratuit

Début : 2024-03-14T19:00:00+01:00 – 2024-03-14T20:00:00+01:00

Dominique Sigaud publie le 14 mars 2024 Perdre la main aux éditions Christian Bourgeois. La soirée de lancement du livre se déroulera le jour de la publication, à l’occasion de sa résidence à la Maison Julien Gracq. Modération de Valentin Gay, directrice générale des éditions Christian Bourgeois

À propos du livre :

« Réflexion sur la mémoire, le récit et l’écriture, Perdre la main interroge la posture singulière du témoin, lorsque, sans être victime, il est pris dans l’étau des événements. Au plus près des mots, tout en racontant ses doutes et ses blocages, Dominique Sigaud explore les possibilités de la langue confrontée à la catastrophe »

Cet évènement se déroule à la Maison Julien Gracq.

Maison Julien Gracq 1 rue du grenier à sel, Saint-Florent-le-Vieil, 49410 Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@maisonjuliengracq.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 41 19 73 55 »}]

