ZONE BLANCHE Maison des Arts de Créteil, 11 octobre 2022, Créteil.

ZONE BLANCHE 11 – 14 octobre Maison des Arts de Créteil

CIE LA ROUSSE – Nathalie BENSARD

Ecriture et mise en scène : Nathalie Bensard

Avec la complicité des comédiens : Salim-Eric Abdeljalil, Louise Dupuis, Tom Politano

D’après le film Sans réseau écrit par Antoine Jaunin et Romain Quirot

Assistanat : Mélie Néel

Création lumières : Léandre Garcia Lamolla

Création du décor : Sébastien Ehlinger et Marine Martin Ehlinger

Sculpteure : Pascale Marchesini Arnal

Musique : Vlad Roda Gil

Costumes et accessoires : Elisabeth Martin-Calzettoni

Régie générale en tournée : Léandre Garcia Lamolla ou Guillaume Lorchat

Régie de scène : Guillaume Rollinde

Stagiaire costumes et accessoires : Lior Hayoun

Blanche, électro-sensible, ne peut plus aller en classe ni nulle part ailleurs dans la vallée. Elle vit cantonnée au périmètre de son village qui est encore en totale zone blanche, sans réseau. Piou Piou et Théo, ses amis d’enfance la retrouvent tous les soirs à « l’arbre couché », leur endroit à eux. Le père de Théo, maire du village veut installer une antenne pour ne pas perdre la pharmacie, la ligne d’autocar et les derniers habitants. Il réunit les villageois pour faire voter son installation. Face à cette nouvelle, les trois ados se déchirent et cherchent ensemble des solutions. Ils font appel à leur inventivité et leur combativité pour faire face à cet évènement qui semble inéluctable. Ils partent à l’aventure d’eux-mêmes.

Trois copains, dont Blanche, électro-sensible, vivent dans un village reculé, sans réseau, en « zone blanche ». Dissemblables tant par leur situation que par leurs aspirations, ils n’en sont pas moins liés et se réunissent dans la forêt auprès de leur arbre couché, pour partager leur ennui, leurs jeux et raconter ce qu’ils vivent. Un jour, un projet d’antenne les contraint à chercher des solutions pour que Blanche ne soit pas obligée de s’exiler… Un sujet difficile que Nathalie Bensard met en scène de main de maître (…). Toujours justes, jusque dans la singularité de leurs personnages, les trois comédiens jouent une partition à la fois légère et profonde, qui célèbre avant tout l’amitié.

Télérama TTT Françoise Sabatier-Morel

Nathalie Bensard aborde avec justesse la frénésie de modernités et ses conséquences dans un spectacle accessible dès 8 ans. (…).

Elle joue ici sur un fil, et parvient à interroger intelligemment le dissensus, lui aussi très prégnant depuis la crise sanitaire, entre liberté et servitude acceptée, désir de soi et sens collectif.

théâtre(s) Cyrille Planson

Production : Compagnie la Rousse

Co-productions : Théâtre des Bergeries à Noisy le Sec, Théâtre du Beauvaisis – Scène Nationale, MAC Maison des Arts de Créteil, Le Carré Scène Nationale de Château-Gontier, Théâtre Jacques Prévert à Aulnay-sous-Bois, Maison des Arts et Loisirs de Laon.

Accueils en résidence : Espace Germinal Scènes de l’Ouest Valdoisien à Fosses, Théâtre des Bergeries à Noisy le Sec, Le Carré Scène Nationale de Château-Gontier.

Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre, du Conseil Départemental de Seine-St-Denis et du Conseil Départemental du Val d’Oise.

La Compagnie la Rousse est conventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication et par le Conseil Régional d’Ile-de-France.

Elle est en résidence à la Maison des Arts et Loisirs de Laon.

Nathalie Bensard est artiste associée à la Scène Nationale de Beauvais et co-dirige le théâtre le Hublot à Colombes avec la Supernova compagnie et la Très Neuve compagnie.



Claude Folgoas