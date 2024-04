La sieste musicale : 33ème discipline olympique Parc Dupeyroux Créteil, samedi 1 juin 2024.

La sieste musicale : 33ème discipline olympique Rendez-vous aux jardins 2024 Samedi 1 juin, 17h00 Parc Dupeyroux Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T17:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Venez pratiquer la 33è discipline olympique, la sieste (musicale). La seule discipline où on est plus en forme à l’arrivée qu’au départ !

Idéale pour la récupération des athlètes et surtout des spectateurs, la sieste régénère et diminue le risque de blessure. Vous pouvez commencer à vous entraîner quotidiennement.

Renseignements auprès de la Direction de la Culture : 01 48 71 53 01

Parc Dupeyroux Rue des Mèches 94000 Créteil Créteil 94000 Val-de-Marne Île-de-France parc Dupeyroux, photo Nathalie TEIL

© Lilli Lacombe