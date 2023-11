BOREALE, LA NAISSANCE DES AURORES Maison des Arts et de la Culture – Créteil Créteil, 29 avril 2024, Créteil.

BOREALE, LA NAISSANCE DES AURORES 29 avril – 4 mai 2024 Maison des Arts et de la Culture – Créteil

un petit chien et une jeune ourse, entreprennent un formidable et singulier voyage, bien décidés à percer le secret des aurores boréales… Cap au nord !

Traversant le monde au coeur d’une nature sauvage, nos deux amis font l’apprentissage de la solidarité, du courage et de la détermination. BORÉALE est une aventure hors du temps un conte philosophique sur la quête du sens de la vie, sur le dépassement de soi et les bienfaits de l’amitié. D’après le roman de Thierry Guenez – Éditions la P’tite Hélène

Esthétique, composition musicale et chansons : Shantal Dayan, Benjamin Coursier

Adaptation et dialogues : François Chaffin

Images, Films animés : Roxane Peuvrier

Creéation lumière : Fred Moreau

Maison des Arts et de la Culture – Créteil Place Salvador Allende – 94000 Créteil Créteil 94000 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-29T14:30:00+02:00 – 2024-04-29T15:15:00+02:00

2024-05-04T11:00:00+02:00 – 2024-05-04T11:45:00+02:00

