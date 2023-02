Spectacle « A ta taille » par la cie Cie Lapsus Vivendi Maison de Quartier des Hauts d’Issy, 25 mars 2023, Issy-les-Moulineaux.

Spectacle « A ta taille » par la cie Cie Lapsus Vivendi Samedi 25 mars, 16h00 Maison de Quartier des Hauts d'Issy

Entrée libre sur réservation

Spectacle de cirque et chansons par Marika dés 4 ans handicap moteur mi

“A ta taille ” samedi 25 mars à 16h Dans le cadre de sa programmation, la Maison des Hauts d’Issy vous propose le spectacle“A ta taille ” samedi 25 mars à 16h C’est l’histoire d’une transmission entre Anémone et sa petite fille Capucine. Deux fleurs, deux artistes, chacune à un bout de la vie

Anémone, Ex-star du music-hall, elle vient assister au tout premier spectacle de Capucine. Mais impossible pour elle d’être anonyme dans le public … Elle doit d’abord faire ses adieux au public …

Capucine, Enfant de la balle, elle se retrouve face à un choix : Rester fidèle aux paillettes de son aïeule ou partir en quête de sa propre identité. https://youtu.be/63r7SdyC3_k

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T16:00:00+01:00

2023-03-25T17:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Maison de Quartier des Hauts d'Issy Adresse 16 rue de l'abbé derry Ville Issy-les-Moulineaux Age minimum 4 Age maximum 99

