Dans le cadre de sa programmation, la Maison des Hauts d'Issy vous propose le spectacle

« A ta taille » samedi 25 mars à 16h C’est l’histoire d’une transmission entre Anémone et sa petite fille Capucine. Deux fleurs, deux artistes, chacune à un bout de la vie

Anémone, Ex-star du music-hall, elle vient assister au tout premier spectacle de Capucine. Mais impossible pour elle d’être anonyme dans le public … Elle doit d’abord faire ses adieux au public …

Capucine, Enfant de la balle, elle se retrouve face à un choix : Rester fidèle aux paillettes de son aïeule ou partir en quête de sa propre identité.

Maison de Quartier des Hauts d'Issy
16 rue de l'abbé derry
Issy-les-Moulineaux 92130

Samedi 25 mars à 16h

