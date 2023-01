ANGERS SAUVAGE Maison de l’environnement Angers Catégories d’Évènement: Angers

ANGERS SAUVAGE 2 – 31 mai Maison de l'environnement

Entrée libre

Armand Leroi, jeune passionné de nature et de photographie animalière, nous livre son regard sur la petite faune sauvage angevine. Il aime se lever à l'aube pour partir à la rencontre de la petite faune sauvage, sans aller très loin, tant la région angevine compte de coins de nature encore préservés. Il a sillonné le lac de Maine, les parcs Saint-Nicolas, l'île Saint-Aubin, les prairies de la Baumette… pour prendre sur le vif tous ces animaux qui savent se rendre invisibles pour se protéger.

