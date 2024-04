Ça bourdonne et ça chantonne Allée de la Haloperie, 49001 Angers, France Pays de la Loire Angers, lundi 29 avril 2024.

Ça bourdonne et ça chantonne
La Maison de l'environnement de la ville d'Angers – Pays de la Loire Grandeur Nature
Lundi 29 avril, 10h00
Allée de la Haloperie, 49001 Angers, France
Pays de la Loire

EXPÉRIENCE DE NATURE

Partir en balade dans la nature et revenir avec plein de jeux et d’idées d’activités, c’est possible ? Déambule sur les chemins de l’étang Saint-Nicolas, vibre au rythme de la nature et amuse-toi le plus simplement possible. Parents et enfants curieux, Amélie vous accompagne pour vivre une expérience de nature. Avec l’Appel du végétal et le conseil départemental dans le cadre des RDV Nature en Anjou.

Allée de la Haloperie, Angers Familial, à partir de 2 ans (avec accompagnateur)

Gratuit

Inscriptions : Office de Tourisme – 02 41 23 50 00 – angers-tourisme.com

Allée de la Haloperie, 49001 Angers, France
Pays de la Loire