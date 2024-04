Smart’Plantouses Promenade Yolande d’Aragon, 49000 Angers, France Pays de la Loire Angers, jeudi 2 mai 2024.

Smart’Plantouses La Maison de l’environnement de la ville d’Angers – Pays de la Loire Grandeur Nature Jeudi 2 mai, 09h30 Promenade Yolande d’Aragon, 49000 Angers, France Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T09:30:00+02:00 – 2024-05-02T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-02T09:30:00+02:00 – 2024-05-02T12:00:00+02:00

BALADE PHOTO NATURE.

Amélie, animatrice nature, et Fabien, photographe, vous proposent une balade atypique. Découvrez la nature qui s’éveille au printemps et initiez-vous à l’art de photographier les plantes sauvages avec son smartphone. Avec Fabien Fougeroux, l’Appel du végétal et le conseil départemental dans le cadre des RDV Nature en Anjou.

Jeudi 2 Mai DE 9H30 À 12H

Parking du Héron Carré, Angers Tout public, à partir de 8 ans (avec accompagnateur)

Gratuit

Inscriptions : Office de Tourisme – 02 41 23 50 00 – angers-tourisme.com

Promenade Yolande d’Aragon, 49000 Angers, France Pays de la Loire Promenade Yolande d’Aragon, 49000 Angers, France Pays de la Loire Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-angers.com/activites-et-sites-touristiques/animations-nature/smart-plantouses-mai »}]