Autopsie plastique Mairie de Colomiers, 16 juin 2023, Colomiers.

Pour la dernière exposition de la saison culturelle 2022-2023 du Pavillon blanc, Marlène Côtelette propose d’aborder le corps souffrant comme objet d’étude. En empruntant les méthodes des investigations médicales – relevés scientifiques, référencements et analyses de données – sa démarche artistique répond avant tout à une quête thérapeutique personnelle. Usagère coutumière des lits d’hôpitaux au point d’être qualifiée de « patiente experte » par les autorités médicales, l’artiste évolue dans un écosystème normé, au sein duquel le genre masculin et le validisme domine. Pour donner à voir et à comprendre ses douleurs au corps médical, aux autres, et a fortiori à elle-même, Marlène Côtelette autopsie son dossier médical ; elle collecte, classe et ordonne chaque document. Dans son laboratoire artistico-médical, elle appréhende le vocabulaire et l’imagerie scientifique, elle immortalise les chorégraphies répétées du personnel médical qui gravite autour d’elle et en définitive, elle s’approprie son parcours de soin. Ses gestes méthodiques et répétés placent à la fois l’artiste en position de « sujet de savoir » et en « sujet détentrice du savoir ». Dans la peau d’une « artiste-ethnographe », Marlène Côtelette s’approprie les méthodes de recensement et d’analyse ethnographiques comme pour faire advenir, reconnaître et exister sa capacité d’action face à un milieu médical aride. Par ce biais, chacun peut se reconnaître dans ce parcours du combattant pour la reconnaissance de soi et de sa différence.

Mentions : Marlène Côtelette, Forces Occultes, myo-graphico – 2018. Imagerie radiographique Cone Bean, format 21×29,7 cm. Ce projet a reçu le soutien de la direction régionale des affaires culturelles d’Occitanie (bourse AIC – 2019).

